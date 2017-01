Fermato, in auto aveva due pistole scacciacani e l'occorrente per mascherarsi: denunciato

E' stato fermato per un controllo dalla polizia in via Armistizio a Padova, nella sua vettura gli agenti hanno trovato quanto di necessario per mettere a segno delle rapine.



DENUNCE. A finire nei guai un italiano che viaggiava in macchina insieme ad altri tre. Una volta controllata l'automobile, gli agenti hanno trovato: due pistole scacciacani senza beccuccio rosso nascosta all’interno di una borsa sportiva insieme a guanti, collant da donna e sciarpe, tutto materiale idoneo ad un eventuale travisamento finalizzato a commettere atti illeciti. Il materiale, insieme alle pistole è stato sequestrato ed il conducente insieme ai tre passeggeri che viaggiavano a bordo della stessa autovettura sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia e denunciati per reati inerenti la normativa riguardanti le armi.