Il Planetario raggiunge le 250mila visite dall'apertura: in arrivo nuovi potenti computer

Sono 250.000 gli ingressi al Planetario dal giorno dell’inaugurazione. Lo scorso maggio la struttura ha compiuto otto anni, attraversando con leggerezza la grande crisi mondiale, che si è fatta sentire anche nei musei come nella vita quotidiana. I visitatori tuttavia sono sempre aumentati, superando l’anno scorso i 33.000. Per 3.100 volte gli astronomi hanno raccontato al pubblico il cielo stellato, i fenomeni, i miti, le curiosità e le novità scientifiche.

I NUMERI

I numeri del planetario raccontano che per 160 volte 8.000 visitatori hanno osservato le stelle. Per altre 2.900 volte si sono seduti sulle poltroncine 122.000 studenti di ogni scuola per un totale di oltre 5.000 classi: 85.000 ragazzi della scuola dell’obbligo e 35.000 giovanotti delle superiori e università, ma anche 3.500 bambini della scuola materna. Con 18.000 ragazzi sono state osservate, grazie a speciali appositi strumenti, anche le macchie del sole e le sue elusive protuberanze per oltre 400 volte. Dopo questa mole di visitatori i telescopi sono un po’ malandati e hanno bisogno di radicali revisioni. I dieci computer, che elaborano e attuano le istruzioni degli astronomi per mostrare le meraviglie hanno lavorato per più di 20.000 ore complessive.

NUOVI COMPUTER

E’ arrivato il momento di sostituire le macchine con altre nuove, prima che si rompa una scheda madre, di cui non si trovano più ricambi e che ci costringerebbe a fermare il Planetario. L’amministrazione comunale ha già acquistato un nuovo Sw, computer estremamente più veloce ed efficiente. Gli astronomi potranno programmare più rapidamente nuove storie per nuovi stupefacenti viaggi nel Cosmo e nuove emozioni di conoscenza.