Il Plebiscito non sarà lo stadio del Calcio Padova, Giordani: "Soldi in manutenzioni"

Il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina hanno incontrato martedì mattina, a Palazzo Moroni, i rappresentanti del Comitato Sì al Plebiscito. Nel corso dell'incontro il Comitato ha ribadito il proprio sostegno al progetto che prevede la trasformazione dell'impianto del Plebiscito nello stadio del Calcio Padova e l'Amministrazione ha illustrato le ragioni concrete che hanno portato ad accantonare questa soluzione e a decidere di destinare invece l'ingente investimento alla manutenzione straordinaria e al potenziamento degli impianti sportivi di base in tutta la città.

I MOTIVI. Al termine dell'incontro l'assessore allo sport Diego Bonavina ha spiegato: "Abbiamo incontrato questa mattina i rappresentanti del Comitato Sì al Plebiscito. La nostra amministrazione è assolutamente per il dialogo con tutti, perché più idee sono messe a confronto, migliori soluzioni si possono trovare. Qui ci ritroviamo davanti a un gruppo di persone che ha richiesto a gran voce di riprendere in mano un progetto che riguarda il Plebiscito, che fin dall'inizio della campagna elettorale è stato un punto fondamentale del disegno e della visione di città di Sergio Giordani. Abbiamo sempre detto che allo Stadio Plebiscito non ci sarà il calcio e quindi il progetto della precedente amministrazione non sarà portato avanti. Ci tengo a precisare, come è stato detto da me e dal sindaco anche ai rappresentanti del Comitato, che non è che non viene realizzato perché è un progetto di Bitonci: su questo voglio essere chiaro. Non sarà portato avanti perché non è stato ritenuto un progetto valido per la città. Questo è un passaggio fondamentale. Detto questo abbiamo guardato al futuro, abbiamo spiegato tutte le volontà di questa amministrazione, che voglio ricordare è insediata da solo due mesi, e in questo breve lasso di tempo ha già ottenuto la disponibilità di BusItalia per spostare una linea dell'autobus in occasione delle partite in casa del Calcio Padova all'Euganeo, ha disposto l'aumento delle rastrelliere per le biciclette intorno allo stadio, e a breve farà partire i lavori di ristrutturazione dei bagni dell'Euganeo che sono in cattive condizioni, tutte cose che nei due anni precedenti non erano mai state fatte. Il nostro impegno è di valutare tutte le possibilità che ci possono essere per migliorare l'Euganeo partendo dal presupposto che ne potremo parlare quando i lavori dello Stadio Colbachini potranno riprendere".

IL BANDO. L'amministrazione intende comunque migliorare l'utilizzo del Plebiscito fin da subito in attesa di un bando che definisca un gestore: "Lo Stadio Plebiscito, deve essere usato. Adesso la situazione è questa – ha spiegato l'assessore Bonavina - Qualche settimana fa la giunta ha deliberato il bando per l'assegnazione della gestione dell'impianto ma i tempi per la sua redazione e poi per lo svolgimento e aggiudicazione della gara non sono brevi. Nel frattempo abbiamo ricevuto due richieste da parte di altrettante società sportive per un affidamento temporaneo del Plebiscito, le valuteremo e se possibile verrà fatto l'affidamento temporaneo a queste due società di Padova che potranno utilizzare così l'impianto".

LE RISORSE. L'assessore poi ha precisato i tempi entro i quali sarà disponibile l'elenco degli impianti sportivi comunali che saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture con l'impiego delle risorse economiche che la precedente Amministrazione aveva destinato al Plebiscito: "La lista degli impianti è stilata, però prima di comunicarla ufficialmente la devo condividere col sindaco in primis e con la Giunta – ha precisato Bonavina - Quindi si tratterà di qualche giorno, e poi anche questo lavoro, molto complesso e che è stato fatto e in pochissimi giorni sarà concluso e potremo mettere a disposizione di tutti il dettaglio degli interventi ".