Blocco del traffico: il vento pulisce l'aria, da venerdì si torna al "semaforo verde"

Tre giorni di vento hanno portato benefici all'aria della provincia di Padova. I livelli di pm10 si sono abbassati: dal venerdì 7 febbraio e per tutti il weekend si torna quindi al "semaforo verde", con limitazioni solo per la circolazione dei veicoli più vecchi. Ricordiamo di seguito chi puà circolare e chi no.

🚦VADEMECUM: COME FUNZIONA IL BLOCCO DEL TRAFFICO

Semaforo verde

E' vietata la circolazione di: autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE. Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda "lunga" ai semafori.