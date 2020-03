Pm10 sopra al limite nonostante Coronavirus e divieti: il paradosso a Padova

Semaforo verde per la circolazione fino a lunedì 16 marzo compreso, ma nella giornata di mercoledì 11 marzo le centraline Arpav hanno sforato il limite di 50 µg/m3. Paradossale: nell’Italia “blindata” causa Coronavirus Padova riesce a superare il limite di Pm10 giornaliero.

Sforamento

È successo nella giornata di mercoledì 11 marzo: le quattro centraline Arpav disseminate in città hanno tutte sforato il limite di 50 µg/m3. “Record” per quella di viale Internato Ignoto, con 65 µg/m3, seguita da quelle della Mandria e dell’Arcella con 60 µg/m3 e da quella di via Carli con 58 µg/m3. Permane comunque fino a lunedì 16 marzo il semaforo verde per quanto riguarda la circolazione.