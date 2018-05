L’ex Br Renato Curcio presenta il suo libro a Padova, insorge Fratelli d’Italia: “Non è un buon esempio”

In principio fu “Foiba Rossa”, con polemiche trasversali e presentazioni saltate fino all’epilogo con la serata in Fornace Carotta. Ora, invece, si cambia sponda politica. Ma (quasi) senza proteste: nella serata di giovedì l’ex brigatista Renato Curcio ha parlato nella sede di Altragricoltura del suo ultimo libro, “La società artificiale”.

La protesta di Fratelli d’Italia

Una presentazione passata in sordina, se si pensa che l’unica opposizione a riguardo è arrivata da Fratelli d’Italia per bocca del portavoce Massimiliano Barison: “Credo che sia discutibile ospitare un ex brigatista, appartenente al gruppo terroristico con massima espressione primordiale con l’omicidio a Padova di Mazzola e Giralucci, per presentare il suo libro. Curcio è stato arrestato, evaso e latitante nella prima metà degli anni ’70 e oggi, nonostante egli non abbia partecipato materialmente all’uccisione di persone ma risultando egli il proclamatore della rivendicazione, non è a mio avviso un modello ed esempio per le nuove generazioni poiché esse sono in buona parte ignare di certa storia d’Italia, quella degli anni di piombo”.