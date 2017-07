Polemica sul cartello di Arquà Petrarca, non piace il divieto di transito ai "ciclisti su strada"

Polemica per il segnale stradale esposto ad Arquà Petrarca che impedisce l'accesso ai ciclisti su strada nel secondo borgo più bello d'Italia.



IL CARTELLO. A sollevare le polemiche, in particolar modo, il consigliere di maggioranza di Vigodarzere Antonella Tognon che dal suo sito internet denuncia: "E' un segnale stradale davvero incredibile e curioso che non ho mai visto prima e dedicato in via esclusiva ai ciclisti su strada e che mi ricorda tanto il cartello "i cani non possono entrare". Sono d'acordo che le bici devono essere condotte con prudenza ma un cartello "biciclette a mano" può sempbrare proprio così inadatto?". La polemica è destinata a continuare.