"Presenza di politici non autorizzati": parroco annulla l'incontro e chiude il patronato

"L’iniziativa di primo soccorso in programma per giovedì 4 maggio viene annullata a causa della presenza di politici non autorizzati dalla parrocchia". È il contenuto dell'avviso affisso nella bacheca della parrocchia di Sant'Antonino, all'Arcella, e porta la firma del parroco Fernando Spimpolo.

NESSUNA POLEMICA. L'iniziativa a cui fa riferimento il religioso è l'incontro pubblico, in programma nella sala Valentini Terrani del patronato, "Defibrillazione, primo soccorso e disostruzione vie aree", tenuto da Francesca Bertamini (anestesista-rianimatrice e direttrice della scuola di formazione della Croce Verde) nel quale era prevista la partecipazione del candidato sindaco sostenuto da Pd e da una parte del centro destra. Giordani ha dichiarato di non voler fare polemica e ha spiegato che l'ncontro era già stato spostato al Mappaluna di via Ticino, a Padova.