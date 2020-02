La polizia ricorda Filippo Raciti con un torneo di addestramento per i reparti mobili

Un momento di addestramento nella forma di un torneo di "Palla mobile" ha seguito martedì pomeriggio la cerimonia in ricordo dell'agente Filippo Raciti, in forza al X Reparto mobile di Catania rimasto ucciso il 2 febbraio 2007 durante il derby calcistico tra Catania e Palermo.

L'evento

Nel tredicesimo anniversario dalla morte del commissario anche la polizia di Padova ha voluto rendere omaggio al collega perito in servizio. All'interno della sede del II Reparto mobile è stato organizzato un torneo a cui hanno partecipato diciotto squadre formate da cinque agenti ciascuna provenienti dai reparti di Bologna, Firenze, Genova e Milano. Alle 13.30 a dare il via agli incontri è stato il questore Paolo Fassari, dopo aver eseguito alla presenza di tutti i poliziotti partecipanti il silenzio e un minuto di raccoglimento per i caduti della polizia di Stato.