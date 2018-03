Polizia ferroviaria, potenziati i servizi di protezione durante le festività pasquali

Non c'è festività che tenga. Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera saranno predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione reati nelle stazioni e negli ambiti ferroviari, che ricadono sotto la giurisdizione del compartimento polizia ferroviaria per il Veneto.

Le misure di sicurezza

L’incremento del flusso turistico che viene a registrarsi in questo periodo dell’anno, in particolare nelle nella stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre, richiama anche borseggiatori e persone che sono dedite procacciarsi i mezzi di sostentamento rendendosi responsabili di fenomeni di microcriminalità che, seppur relativamente gravi, spesso rischiano di rovinare le vacanze di molti turisti. Per garantire la sicurezza e la tranquillità dei viaggiatori in transito saranno dunque attuate una serie di misure: aumento del personale impiegato nelle giornate ove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori; potenziamento dei servizi a bordo dei treni, soprattutto quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura; impiego di personale della squadra di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno; rafforzamento dei dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie; intensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.

650 operatori coinvolti

Nella settimana delle vacanze pasquali il compartimento polizia ferroviaria per il Veneto vedrà impiegati 650 operatori, di cui 70 nella giornata della domenica di Pasqua e altrettanti in quella del Lunedì dell’Angelo; 20 saranno le pattuglie che assicureranno la presenza a bordo dei convogli, scortando 30 treni; 27 i poliziotti appartenenti alla squadra di polizia giudiziaria che svolgeranno mirati servizi in abiti civili sia in stazione che a bordo treno, anche per i ponti di aprile. Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i viaggiatori di prestare attenzione ad alcuni consigli per la propria incolumità come ad esempio: non oltrepassare la linea gialla durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari; non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare mai di salire o scendere dal treno in movimento; durante le eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazioni del personale di bordo. Per un viaggio sicuro, inoltre, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti si ricorda di non perdere di vista il proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi gli oggetti di valore a bordo treno. Bisogna tenere a mente, infatti, che l’inizio delle vacanze solitamente aumenta il numero dei furti e dei borseggi perpetrati a danno dei turisti, proprio perché i “ professionisti del furto” approfittano della rilassatezza che assaporano i viaggiatori, piuttosto che dei loro momenti di distrazione (per es. durante la consultazione dei tabelloni orari), ovvero delle situazioni di assembramento di persone, per impossessarsi di beni altrui.

L'operazione "Stazioni sicure"

È dei giorni scorsi l’ultimo impegno sul fronte prevenzione della Polizia Ferroviaria: nell’operazione denominata “Stazioni sicure” sono stati attuati una serie di controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l’utilizzo anche del metal-detector e, per quanto riguarda nello specifico la stazione di Mestre-Venezia, dell’ausilio di una Squadra cinofila antidroga. Tale attività ha visto coinvolti complessivamente 84 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, i quali hanno svolto accurati controlli di prevenzione e contrasto alle attività illecite in ben 17 scali ferroviari ricadenti sotto la giurisdizione compartimentale; 12 i controlli ai bagagli depositati e 17 a quelli al seguito dei viaggiatori; 220 in totale le persone identificate e controllate.