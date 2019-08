Dalla terra all'acqua: controlli in barca della polizia locale lungo il Piovego

Martedì 6 agosto la polizia locale ha effettuato un servizio lungo il canale Piovego con il natante in dotazione. La navigazione ha avuto inizio nel punto di alaggio del ponte dei Graissi: le tre unità impiegate nel servizio hanno effettuato un'attenta ricognizione delle aree golenali, procedendo fino alle porte Contarine, con la finalità di individuare abbandoni di rifiuti o eventuali bivacchi.

I controlli

Le condizioni delle rive e dei lungargini sono apparse nel complesso prive di criticità. Solo all'altezza delle scalinate in zona Portello è stata accertata la presenza di alcuni rifiuti, successivamente segnalata ad AcegasApsAmga per la pulizia. Vicino a passeggiata Miolati invece sono stati allontanati alcune persone che si trattenevano con fare sospetto in prossimità del corso d'acqua. Il prossimo servizio fluviale avrà luogo in settembre e sarà finalizzato alla verifica delle aree golenali del tronco maestro e dei relativi lungargini, fino al Bassanello.

Rimozione roulotte

Mercoledì 7 agosto personale del reparto polizia di prossimità - squadra Nord ha invece effettuato la rimozione in via Natisone di un caravan di proprietà di M.G., 58enne di origini romene. Il posizionamento del veicolo, utilizzato come dimora dal proprietari, aveva generato allarme tra i residenti della zona, in special modo per l’utilizzo di una bombola di gas GPL per la preparazione degli alimenti. Molta preoccupazione aveva destato l'abbandono dei rifiuti nell'area prossima al caravan. Su interessamento del personale del settore Servizi Sociali, prontamente allertato dalla polizia locale, l'uomo ha trovato ospitalità presso l'asilo notturno cittadino. Ancora una volta l'azione della polizia locale si integra con quella dei servizi di assistenza alle persone in difficoltà, dimostrando come la lotta al degrado debba andare di pari passo con la gestione delle situazioni di disagio che interessano molte persone prive di adeguati mezzi di sussistenza.