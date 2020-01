Pattugliamenti a rotazione in tutti i quartieri: più di mille tra persone e veicoli controllati

Dopo i primi nove servizi tra settembre e novembre, ripartono a Padova i controlli settimanali della polizia municipale nei diversi quartieri. Palazzo Moroni rende noti i primi numeri sulle attività.

I dati

É di 550 persone identificate, 500 veicoli e 975 documenti controllati, oltre mille automobili vagliate con il sistema "targa system" il bilancio dei primi nove servizi messi in campo lo scorso autunno. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree verdi e l'ultima tappa dei vigili urbani per le strade del capoluogo risale al 14 gennaio con una verifica ad ampio raggio tra Guizza, Crocefisso e Salboro.

Il progetto

I controlli fanno parte di un progetto di sicurezza urbana e stradale a lungo termine, che porterà gli agenti in tutti i quartieri a rotazione. Innovativa anche la metodologia, che prevede in strada operatori di tutti i comparti per offrire un supporto concreto e diretto a residenti ed esercenti, per raccogliere segnalazioni, prevenire reati e degrado e per dare un tangibile senso di sicurezza. «É importante concentrarsi anche sulle zone non particolarmente soggette a degrado» ha specificato il comandante Lorenzo Fontolan «Ed è inoltre un'occasione per fornire suggerimenti per una migliore vivibilità del territorio senza doversi recare nei nostri uffici».

I prossimi servizi

Nelle prossime settimane le verifiche si concentreranno su Altichiero, Mortise e Torre dopo la pausa natalizia. Poi il servizio procederà fino all'estate: «Abbiamo ottenuto un buon gradimento e deciso di riprendere l'attività» ricorda il sindaco Sergio Giordani «I cittadini possono sentirsi protetti e a stretto contatto con la polizia locale, mentre noi possiamo avere contezza dei concreti bisogni dei vari quartieri».