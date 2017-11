Polizia locale, oltre 150mila chiamate nel 2017: migliaia le sanzioni per gli automobilisti

Una rapida analisi di parte delle molteplici attività della Polizia Locale fa emergere l’impegno incisivo e costante di tutti gli operatori dislocati sul territorio, coadiuvati ogni giorno dal Personale amministrativo che lavora per il Corpo, strategico nel fornire dall’interno degli uffici un determinante contributo in termini di supporto amministrativo, tecnico e logistico.

I DATI



Sono state 153.440 le chiamate ricevute e gestite dalla Centrale Operativa: tra queste ben 1.785 contenevano richieste di intervento per problematiche di disturbo della quiete pubblica; tali istanze integrano le 2802 segnalazioni di cittadini, comitati e Enti, afferenti problematiche di ogni genere, pervenute tramite posta ordinaria o per via telematica. Nell’ambito dei servizi di presidio del territorio, le ore di polizia stradale sono state complessivamente 135.450, mentre il servizio appiedato di prossimità nei quartieri, ma anche nelle aree maggiormente interessate da problematiche di sicurezza, ha superato la soglia delle 53.000 ore; significativi in tal senso i 1.353 interventi di Sicurezza Urbana in situazioni e contesti di degrado operati dal Personale specializzato. Nel contrasto dei comportamenti alla guida di veicoli potenzialmente più pericolosi per la sicurezza stradale sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 120 persone che si erano poste alla guida in stato di ebbrezza da bevande alcoliche e 14 da sostanze stupefacenti; sono stati 1.382 i sinistri stradali rilevati complessivamente di cui 6 con conseguenze mortali. Significative, ed emblematiche della strada ancora da percorrere in termini di prevenzione ed informazione, le violazioni alle norme di comportamento maggiormente accertate dal Personale lungo le strade cittadine: ben 1.401 veicoli sono stati fermati mentre circolavano privi della copertura assicurativa obbligatoria, mentre 3.310 non sono risultati regolarmente revisionati.

LE ATTIVITA'

L’attività di polizia stradale nel suo complesso ha determinato il ritiro di 1.084 documenti di guida. Nel controllo dell’autotrasporto sono stati 21 i conducenti professionali sorpresi a circolare senza rispettare i previsti tempi di guida e di riposo. Venendo all’attività di polizia giudiziaria, sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici 447 fermati. Le persone denunciate a piede libero per reati di vario genere sono state 658, mentre gli arresti in flagranza di reato sono stati complessivamente 40 di cui 24 per fatti afferenti la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, e 11 per reati contro il patrimonio. In tema di polizia amministrativa ed annonaria sono stati 1.288 i controlli operati in attività commerciali in sede fissa e su area pubblica, 2.854 quelli messi in atto in pubblici esercizi di somministrazione e strutture ricettive. Rilevanti, ai fini del contrasto del sempre più preoccupante fenomeno della ludopatia, patologia in grado di generare devastanti problemi economici e sociali nelle fasce più deboli della cittadinanza, i 432 controlli specifici effettuati nei locali dotati di apparecchi da gioco con vincita in denaro, con conseguente applicazione di 81 sanzioni e sequestro di 26 dispositivi. Nello svolgimento dei compiti di polizia edilizia ed ambientale il Personale ha effettuato 277 controlli edilizi accertando 35 abusi; 534 le aree in stato di degrado o abbandono controllate e gestite con l’attivazione delle previste procedure tese alla bonifica, 146 i depositi di rifiuti in località vietata gestiti dal Personale specializzato, con applicazione della normativa di riferimento.

In un’ottica di presenza “integrata e multidisciplinare” sono stati n. 144 i servizi aggiuntivi svolti all’interno dei quartieri con la contestuale partecipazione delle diverse Squadre specializzate, con finalità preventive di ogni condotta vietata e di rassicurazione per i residenti".