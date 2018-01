Polizia locale in festa per il patrono San Sebastiano, location: Camposampiero

Si svolgerà domenica 21 gennaio a Camposampiero la festa in onore di San Sebastiano, patrono speciale della polizia locale d’Italia. Come da tradizione il comando della Federazione organizza la celebrazione in uno degli undici comuni, quest’anno appunto a Camposampiero.

IL PROGRAMMA



Come da tradizione , prima delle celebrazioni religiose, ci saranno i saluti alle autorità presenti da parte del Sindaco di Camposampiero Katia Maccarrone e del Presidente della Federazione Fabio Bui. Seguirà una relazione del Comandante Walter Marcato che porterà a conoscenza dei risultati ottenuti dal comando nel corso del trascorso 2017. Molti saranno i comandi della provincia che parteciperanno e si uniranno a quello della Federazione festeggiando con un pranzo subito dopo la Santa Messa. Il programma prevede il ritrovo di tutti i convenuti e gli ospiti alle ore 9,30 presso il comando in Piazza Castello , quindi la sfilata e gli onori presso il monumento del Caduti. Il corteo quindi si dirigerà verso i Santuari Antoniani con la cerimonia civile presso l’auditorium, quindi la Santa Messa e il pranzo nella Casa di Spiritualità.

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE



Oltre che agli agenti, sottufficiali e ufficiali delle Polizie Locali del territorio delle provincie di Padova, Venezia e Treviso, sanno presenti i rappresentanti delle altre forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, Rappresentanti della Provincia e della Regione con l’assessore Marcato, e il Prefetto di Padova Renato Franceschelli. Per le polizie locali saranno presenti il comandante di Padova e il comandante

generale della citta Metropolitana di Venezia Gen Marco Agostini. "E' una bella occasione per parlare del ruolo della polizia locale , quale indispensabile supporto operativo ai sindaci per collaborare con competenza e professionalità alla sicurezza stradale e urbana delle nostre

comunità”