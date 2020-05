Lucky fiuta le dosi nascoste di marijuana e cocaina alla fermata dell'autobus

La Squadra sicurezza urbana della polizia locale prosegue con i servizi di controllo in collaborazione con le forze dell'ordine e mette a punto un nuovo sequestro di stupefacente a carico di ignoti.

Il recupero

L'operazione ha visto impegnati gli agenti e l'unità cinofila con il cane Lucky nel pomeriggio di martedì in tutta l'area attorno allo scalo ferroviario, in particolare lungo le vie Giotto, Eremitano e Codalunga. Nei pressi di un segnale di fermata degli autobus, all'altezza di una piccola area verde con una fioriera, il cane anti droga ha richiamato l'attenzione del suo conduttore, facendo recuperare diversi involucri di stupefacente. Si trattava di una bustina con 5 grammi di cocaina e di alcune confezioni con infiorescenze di marijuana per un totale di ulteriori 20 grammi, tutti finiti sotto sequestro.

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco Giordani: «L'ennesimo rinvenimento di sostanze stupefacenti destinate al micro spaccio è indice dell'efficacia della politica di contrasto intrapresa da questa amministrazione. Il nostro obiettivo resta sottrarre quanta più merce possibile e ostacolarne il commercio: Padova non concederà spazio nè tregua a questo mercato illegale e pericoloso. Il prossimo arrivo di nuove unità cinofile in rinforzo al Lucky permetterà di conseguire ulteriori traguardi».