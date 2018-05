Degrado e controllo della città: la polizia mette in campo le pattuglie in moto

Sono iniziati mercoledì pomeriggio da via Cairoli i pattugliamenti degli agenti delle volanti che utilizzeranno le moto per sorvegliare le aree più a rischio della città. Con la bella stagione le due ruote saranno una garanzia in più per i cittadini.

Via Cairoli

La decisione è stata presa dal questore di Padova Paolo Fassari che ha voluto intensificare l’utilizzo delle due ruote in strada. I mezzi più agevoli da guidare sono l’ideale per contrastare i fenomeni di degrado all’interno delle vie più strette dove le automobili faticano a transitare. Già nella giornata di mercoledì gli agenti in moto sono stati impiegati in via Cairoli.