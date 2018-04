I numeri dell'esodo pasquale: controllati 182 veicoli, 326 patenti ritirate per velocità

La polizia di stato ha effettuato il bilancio della sicurezza stradale nella provincia di Padova durante I'esodo Pasquale.

I numeri



La sezione polizia stradale di Padova ha impiegato 39 pattuglie per la vigilanza stradale ed autostradale; di queste 22 hanno operato sulle statali della provincia con paficolare riguardo alle statale 16 'Adriatica" e 309 "Romea", alle strada regionale 10 e 11, alla strada provinciale 47; una pattuglia di motociclisti è stata impiegata per la sicurezza alla circolazione in occasione di una gara ciclistica e 16 pattuglie hanno presidiato la A/4 (Padova Est-Vicenza Ovest).

Gli incidenti



Si può considerare positivo il bilancio degli incidenti stradali rilevati: nessun incidente grave, non si sono riscontrati incidenti con esito morale, sono stati rilevati 7 incidenti con feriti lievi (totale 20 feriti). In totale sono stati controllati 182 veicoli e 213 persone. Sono state rilevate 154

infrazioni per 135 punti patente decurtati. 164 conducenti sono stati sottoposti all'alcoltest, 3 di questi sono risultati positivi e per loro è scattato il ritiro della patente di guida. I servizi mirati al controllo della velocità effettuati con il nuovo apparecchio telelaser "TruCam" hanno riscontrato 326 automobilisti che eccedevano i limiti consentiti, con immediato ritiro di patente. Inoltre sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 2 persone di nazionalità georgiana perché, durante un controllo lungo l'autostrada 44, sono state trovate in possesso di arnesi atti allo scasso. Probabilmente gli inviti alla prudenza sono stati ascoltati. In ogni caso il dispositivo di prevenzione messo in atto ha ottenuto un

proficuo collaudo.