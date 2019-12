A scuola... di polizia: la scientifica svela i trucchi del mestiere ai ragazzi del Nievo

Ricercare tracce biologiche, raccogliere impronte, scoprire come funzionano i database e la gestione dell'ordine pubblico. Conoscenze e aneddoti che da oggi gli studenti dell'istituto Nievo di Padova possono dire propri grazie alla polizia scientifica.

Legalità e carriera

Si è svolto nella sede di via Barbarigo l'incontro organizzato nell'ambito del progetto nazionale "Virtude e conoscenza" della polizia di Stato. Diretto dalla dottoressa Anna Maria Di Giulio, ha visto gli agenti della scientifica illustrare a decine di studenti tutte le particolarità della loro attività quotidiana. Un'iniziativa ideata per promuovere la cultura della legalità ma anche per aiutare i ragazzi, che già affrontano un percorso di studi di stampo scientifico, a orientarsi al meglio per scegliere la carriera futura. Con nuove conoscenze scientifico-forensi i giovani hanno avuto una nuova visione delle applicazioni di materie come la biologia, la chimica, la fisica, l'ingegneria e l'architettura. In particolare sono state illustrate attività legate all'analisi della scena del crimine con sopralluoghi, l'identificazione delle persone con il fotosegnalamento e la dattiloscopia, oltre alla documentazione per i servizi di ordine pubblico.