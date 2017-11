Polizia stradale: "Dalla costituzione al terzo millennio", francobollo per il 70° anniversario

Si è celebrata martedì a Roma, la cerimonia conclusiva del 70° anniversario della fondazione della polizia stradale, all’insegna dei valori istituzionali e della tradizione. Location dell'evento è stato il compartimento di polizia stradale del Lazio, alla presenza del capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli.

VIAGGIO NEL TEMPO.

Un filo conduttore che lega il passato al presente e che la cerimonia conclusiva del 70°, con la partecipazione di pensionati da tutta Italia, ha trasformato in un vero e proprio “viaggio nel tempo”, attraverso l’esposizione dei mezzi storici, accanto ai veicoli di ultima generazione, ma anche attraverso le immagini, che hanno descritto la trasformazione nel tempo di un’istituzione che ha accompagnato i più importanti eventi della storia del nostro Paese. La storia della polizia stradale “dalla Costituzione al terzo millennio”, narrata dalla voce di Ricky Tognazzi nel docufilm del regista Stefano Ribaldi, è stata poi raccontata anche attraverso i ricordi e le emozioni di alcuni pensionati che hanno pattugliato le strade del nostro Paese quando molte di esse erano ancora sterrate.

FRANCOBOLLO.

Nell’occasione, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico Antonello Giacomelli ha presentato il francobollo del 70esimo anniversario, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che raffigura alcuni momenti significativi del lavoro della specialità sulle strade italiane. Il francobollo, con l’annullo speciale del 70°, esposto nello stand allestito per l’occasione da Poste Italiane, sarà in vendita presso tutti gli uffici postali e i negozi specializzati. Un’atmosfera festosa in cui è stato presentato anche il “Quaderno storico della Polizia Stradale”, dove la storia della Specialità è stata raccontata dall’Ufficio Storico della Polizia di Stato.