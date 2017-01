Travolse un poliziotto in auto durante la fuga: preso anche il secondo predone di Villatora

Nelle scorse ore, la polizia di Padova, a seguito di un blitz a Noventa Padovana, ha arrestato R.P., 37enne albanese, pericoloso predone d’abitazione che, il 12 ottobre scorso, era sfuggito alla cattura dopo un furto commesso a Villatora di Saonara. In quell'occasione, il complice, cugino dell'arrestato, era stato preso e condotto in carcere, dove si trova tutt'ora. Il 37enne, invece, era scappato alla guida di un'auto rubata, trascinando un poliziotto che aveva cercato di bloccare il veicolo in fuga e procurandogli lesioni per 45 giorni di prognosi.

LA SVOLTA NELLE INDAGINI. Il latitante, che con il parente era solito commettere furti in abitazione a bordo di auto rubate, portando via di tutto (auto, soldi, monili, viveri...), non aveva smesso di compiere scorribande in provincia, ma anzi si era responsabile di svariati altri furti in casa, girando con documenti falsi e spacciandosi per uno studente greco. La svolta nelle indagini della squadra Mobile di Padova c'è stata martedì, quando al 113 è stata segnalata un'auto rubata a 500 metri da un'abitazione appena visitata dai ladri in via San Bellino ad Albignasego. Si trattava di un'Audi A3 bianca. I malviventi, oltre alla vettura, avevano portato via dalla casa anche 150 euro in contanti.

L'ENNESIMA AUTO RUBATA. L'automobile è stata monitorata con la targa e il gps, fino a quando nel pomeriggio, alle 18.50 circa, R.P. è arrivato a bordo di una Fiat Punto rubata lo scorso ottobre da un'abitazione a Maserà di Padova, è sceso dalla vettura e ha fatto cambio macchina, montando sull'Audi A3 in vicolo Torricelli. La scena è stata ripresa dalle telecamere. Successivamente, il malvivente ha raggiunto il Nacht Cafe, in piazza Europa a Noventa. La polizia lo ha fermato all'interno del locale, ma non è stato semplice: l'uomo ha iniziato a spaccare bicchieri, a rovesciare tavoli e, nel tentativo di sfuggire agli agenti, ne ha ferito uno, provocandogli lesioni al polso per 7 giorni di prognosi.

L'ARRESTO. Addosso, i poliziotti gli hanno trovato un coltello a serramanico, le chiavi delle due auto, varie carte d'identità greche con foto sue ma nomi falsi, alcuni monili, un anello e un collier, e quasi mille euro in contanti. Nelle auto, invece, è stato rinvenuto vario materiale da scasso. I poliziotti hanno, quindi, dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio, lesioni e furto aggravato richiesta dal sostituto procuratore Roberto D’Angelo e firmata dal gip Domenica Gambardella il 17 ottobre scorso, nonché all'arresto in flagranza per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All'uomo, senza fissa dimora e pregiudicato per reati specifici, sono contestati circa dieci furti.