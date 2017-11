Polo ospedaliero di Padova, le parole del sindaco Giordani: "Serve una decisione"

"Non vedo novità consistenti sotto il sole, né allarmi, né crepe nella maggioranza".

LE PAROLE DEL SINDACO

Così il sindaco Giordani in vista dell'incontro decisivo del 27 novembre sulla questione : "Ho detto già domenica che, in uno spirito di dialogo con tutti, avrei e avremmo ovviamente usato tutto il tempo utile fino a lunedì per far valere le nostre ragioni. Io sto difendendo la posizione della Giunta che prevede la permanenza e la valorizzazione di funzioni sanitarie di elevata qualità e complessità nel sito attuale di via Giustiniani. Su questo ci sono state consistenti aperture ma devono diventare realtà, progetti, finanziamenti. Si parte da via Giustiniani, perché Padova merita che quella struttura sia resa decente come è stato fatto in tutte le altre città da Treviso a Verona. Si parte da lì e dalla centralità sanitaria di un polo che non deve essere abbandonato. Poi se Regione e Università ritengono di costruire un Polo della Ricerca di livello regionale ho sempre detto che non ci mettiamo di traverso, ricordando anche che programmazione sanitaria, soldi, nonché l’ultima parola, spetta a Zaia. Aspetto quindi la sua proposta, io non ho adottato o sposato un area piuttosto che un’altra".

"SERVE UNA DECISIONE"

Il primo cittadino infine chiosa: "Certo serve una decisione: lo vuole la gente ed è necessario per la nostra sanità. Con Coalizione Civica nessun problema; la loro convinzione nel difendere il sito attuale è sempre stata anche la mia. Mi pare normale che una forza di maggioranza dia forza e sostegno alla posizione di Sindaco, Vicesindaco e Giunta con gli strumenti a sua disposizione in una fase di trattativa tra enti. Noi vogliamo che le nostre ragioni siano tenute in considerazione il più possibile, poi, dopo il 27, se gli sforzi fatti saranno veri da parte di tutti sono certo che non mancherà il senso di responsabilità.