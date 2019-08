Cavo elettrico si sgancia dal palo, due cani folgorati

Un incidente che ha dell’inverosimile quello accaduto nella mattinata di domenica 25 agosto a Polverara. Da un palo che sosteneva dei cavi elettrici se ne è sganciato accidentalmente uno. Il palo in questione è posizionato proprio all’interno di un terreno agricolo di proprietà di un settantanovenne.

Folgorati

I due cani da caccia dell'uomo, probabilmente attirati dal cavo penzolante, sono stati accidentalmente folgorati dalla potente scarica elettrica e sono morti. Non c'è stato nulla da fare per loro. Immediato l’intervento dei carabinieri di Legnaro e dei vigili del fuoco i quali hanno avvertito i tecnici di di Enel Energia che hanno riparato il danno e messo in sicurezza il palo e i cavi.