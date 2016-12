Polveri sottili "fuori controllo": il blocco delle automobili riguarderà anche gli Euro 3

Il clima di questi giorni ed il conseguente boom di polveri sottili nell'aria costringono l'amministrazione comunale a procedere per legge.



SUPERAMENTO LIMITI. Il superamento per tre giorni consecutivi dei limiti di Pm10 fa scattare automaticamente così la condizione di 'criticità 2' che, secondo la recente delibera della giunta regionale 'Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria', si verifica proprio nella fattispecie, e prevede che il Comune blocchi tutti i veicoli fino agli Euro3 Diesel compresi. La richiesta è già stata avanzata da Legambiente, che ha fatto la voce grossa nonostante il blocco sia di fatto inevitabile.



ANCHE GLI EURO 3 DIESEL. Quindi dopo il blocco dei veicoli Euro 0 e Euro 1 (benzina e diesel) e Euro 2 diesel, su tutto il territorio comunale, l'estensione del divieto di circolazione riguarderà anche agli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 diesel (mmatricolati prima del 2006), non adibiti a servizio di trasporto pubblico. Lo stop sarà da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.