Fuoriuscita di residui chimici nel laboratorio dopo la reazione improvvisa

Una reazione chimica improvvisa, che poteva avere conseguenze gravi, si è innescata in un laboratorio di via Volta a tarda sera, richiedendo l'intervento urgente dei pompieri.

La segnalazione

Erano le 23 di lunedì sera quando il titolare di un'azienda chimica di Teolo ha chiamato la centrale dei vigili del fuoco di Abano Terme. Pochi minuti prima è scattato l'allarme interno, che entra in funzione quando si registrano anomalie nel ciclo di lavorazione dei materiali. Il perfetto funzionamento del rilevatore ha permesso di limitare i danni, grazie a una squadra specializzata che è riuscita a interrompere la reazione chimica.

L'intervento

L'incidente ha riguardato una cisterna piena di un preparato pronto per essere lavorato. All'improvviso la miscela ha generato una densa schiuma che ha cominciato a fuoriuscire dal contenitore riversandosi nel laboratorio. I pompieri, con tute di protezione e strumenti specifici, hanno evacuato i locali e raffreddato la cisterna, bloccando la reazione prima che potesse causare problemi seri. La schiuma sversata è stata poi raccolta in appositi fusti per essere smaltita in sicurezza e nel giro di un paio d'ore tutta l'area è stata bonificata. Ora spetta ai tecnici capire che cosa abbia innescato la reazione.