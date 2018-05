Automobile scivola nel fossato che circonda le mura di Cittadella: il recupero dei pompieri

Tanto spavento, ma nessuna persona coinvolta: un'automobile termina nel fossato di Cittadella a causa di una disattenzione del guidatore, illeso.

La dinamica

È successo nella serata di venerdì alle ore 23 circa, all'altezza di via Riva dell'Ospedale: i vigili del fuoco sono intervenuti a Cittadella per recuperare una macchina che, dopo essere stata parcheggiata vicino alle mura medievali, è scivolata nel canale sottostante. I pompieri, giunti sul posto insieme al nucleo sommozzatori di Vicenza, hanno recuperato (con l’ausilio dell’autogru di Padova) la vettura, che è presumibilmente terminata in acqua a causa di un problema al freno a mano. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.