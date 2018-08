Ponte lesionato, chiusa la Strada del Santo per le prove di carico: ecco quando e dove

Sabato 25 agosto dalle ore 6 alle ore 9 verrà chiusa la Strada Regionale 308 "Del Santo" dallo svincolo di Borgoricco a quello di Camposampiero in entrambe le direzioni.

Le motivazioni

La chiusura della strada è necessaria per permettere le prove di carico sul ponte di via Piovega a Borgoricco, lesionato mesi fa da un camion. Dopo i risultati delle prove da parte di tecnici di Veneto Strade, i lavori saranno immediatamente appaltati per il restauro della trave lesionata. Nel frattempo la circolazione è in totale sicurezza grazie ai puntelli messi in opera dalla società stradale.

Percorsi alternativi

Per i veicoli provenienti da Padova uscita obbligatoria a Borgoricco e per quelli proveniente da Castelfranco uscita a Camposampiero. Sul posto per qualsiasi evenienza saranno presenti personale di Veneto Strade e della Polizia locale