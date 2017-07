Ponte San Nicolò vicino alle neomamme e alle donne in gravidanza: 15 nuovi parcheggi

Quindici nuovi posti auto dedicati alle neo mamme e alle donne in gravidanza.



NUOVI POSTI ROSA. L'iniziativa da parte del comune di Ponte San Nicolò, in particolare dell'assessore al Sociale Marta Burattin: i nuovi posteggi sono stati selezionati per venire incontro alle eseigenze delle donne e delle famiglie con figli e difatti sorgeranno nei punti nevralgici della città, comodi per accedere ai numerosi servizi del territorio senza troppo stress e fatica. Chi non rispetterà i posti "rosa" non incapperà in sanzioni, ma la polizia municipale vigilerà affinchè venga rispettato il più possibile il servizio di cortesia.