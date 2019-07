Ponte via Vigonovese: cominciata la demolizione

Iniziata la demolizione del ponte di via Vigonovese nella mattinata di venerdì 19 luglio. Con una pinza meccanica si è cominciato ad abbattere la struttura. Spiega l'assessore Micalizzi: «Abbattiamo con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni, la ditta Zara sta bruciando i tempi. La demolizione va avanti fino a martedì 23. Ci sarà poi la fase dello stoccaggio dei rifiuti per liberare l'area poi verranno portati i pezzi già costruiti che poi verranno assemblati. Nel frattempo si sta finendo di costruire le parti portanti del ponti, pilasti e muri di contenimento in modo tale che poi il ponte verrà mostrato sopra i nuovi pilastri. Obiettivo è finire tutte queste operazioni jentro la prima settimana si settembre in modo tale da riaprire tangenziale e via Vignonovese dalla prima settimana di settembre».

Qualche problema alla viabilità era nelle previsioni: «Un cantiere importante, siamo consapevoli dei idsagi che un cantiere così pesante provocano ma sono lavori indispensabili per la sicurezza delle nostre infrastrutture. Le indagini fatte in precedenza ci divevano che è il ponte che più necessitava di essere abbattuto e ricostruito. Un investimento di 2milioni e 300mila euro. L'amministrazione ci tiene molto alla sicurezza delle infrastrutture, aspetti che non si possono trascurare. Proprio perché sono lavori importanti abbiamo deciso di farli in questo periodo dell'anno, per arrivare a settembre pronti. La seconda fase ci sarà il prossimo anno, nello stesso periodo, sempre per questo motivo».