Ponti e feste del 2018: cosa ci aspetta? Il calendario dei festivi dell'anno che verrà

Il 25 aprile di martedì, il primo maggio di lunedì, il 2 giugno di venerdì: l'anno che sta per finire è stato considerato l'anno dei ponti, dodici mesi molto "apprezzati" dai lavoratori. E l'anno che verrà? Il 2018 non sarà altrettanto apprezzato da chi confida nel calendario per strappare qualche giorno di riposo extra. Organizzare ponti e vacanze non sarà così semplice, perché molte delle feste "comandate" nel 2018 cadranno nei giorni infrasettimanali o, ancora peggio, nel fine settimana.

INIZIO ANNO.

A ben vedere, però, la situazione non è così drammatica. Il primo gennaio 2018, per esempio, cadrà di lunedì, giorno utile per organizzare un piacevole ponte di Capodanno con il week end precedente. Pochi giorni dopo, ecco una cattiva notizia: la festa dell'Epifania cadrà invece di sabato, giorno non lavorativo per tanti italiani che dovranno dunque rinunciare ad un giorno di riposo extra.

ALTRI PONTI.

E gli altri possibili ponti del 2018? Dando uno sguardo al calendario ci accorgiamo che il 25 aprile 2018, festa della Liberazione, cadrà di mercoledì: anche in questo caso niente ponte, ci si dovrà accontentare di un giorno di riposo infrasettimanale (che è comunque meglio di niente). Andrà un po’ meglio, ma non troppo, con la festa dei lavoratori: il primo maggio 2018, martedì, tornerà utile a quei pochi fortunati a cui sarà concesso di oziare dal weekend precedente. Per loro quattro giorni di pacchia, tutti gli altri - e sono la maggior parte - dovranno accontentarsi di un solo giorno di riposo extra. Nessuna speranza, invece, per il 2 giugno 2018, festa della Repubblica: cadrà di sabato. E addio pure al "ponte dei morti" dal momento che il 1° novembre sarà un giovedì. Se sperate nella festa dell’Immacolata state perdendo tempo: l’8 dicembre 2018, purtroppo, cadrà di sabato.

CALENDARIO COMPLETO.

Il calendario completo dei giorni festivi del 2018: 1 gennaio 2018, Capodanno: lunedì, 6 gennaio, Epifania: sabato, 1 aprile, Pasqua: domenica (ovviamente), 2 aprile, Pasquetta: lunedì (come sopra), 25 aprile, Festa della Liberazione: mercoledì, 1 maggio, Festa dei Lavoratori: martedì, 2 giugno, Festa della Repubblica: sabato, 29 giugno, San Pietro e Paolo, patroni di Roma: venerdì, 15 agosto, Ferragosto: mercoledì, 1 novembre, Ognissanti: giovedì, 8 dicembre, Immacolata Concezione: sabato, 25 dicembre, Natale: martedì, 26 dicembre, Santo Stefano: mercoledì e 31 dicembre, San Silvestro: lunedì.