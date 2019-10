Perde il portafoglio, grazie all'onestà di una donna tutti i soldi tornano al proprietario

Ha rischiato di vivere una domenica molto amara un macellaio di Este, che nella tarda mattinata si è trovato senza portafoglio dopo aver fatto la spesa. Il fatto di essersi precipitato dai carabinieri ha però risolto la situazione.

Distrazione fatale

L'uomo, 57enne, domenica mattina si trovava nel supermercato Interspar di via Versori a Este. Una volta raggiunto il parcheggio, forse nel salire a bordo dell'automobile, il portamonete gli si è sfilato dalla tasca senza che lui se ne accorgesse. Se ne è reso conto solo dopo qualche minuto, quando si era ormai allontanato dal negozio. Ha però deciso di chiedere immediatamente aiuto, presentandosi alla caserma del paese.

La restituzione

Lì la sorpresa: pochi istanti prima vi era arrivata anche una 45enne di Carceri, per consegnare ai militari proprio il portafoglio del malcapitato macellaio. Nel borsello, che aveva raccolto dal parcheggio dell'Interspar, non c'era nessun documento utile a rintracciarne il proprietario, ma c'erano 700 euro in contanti. Cifra che non ha scalfito l'onestà della padovana, che ha così potuto far restituire l'intero portamonete al legittimo proprietario.