Perde il portafoglio con il suo primo stipendio. Recuperato grazie all'onestà di un padovano

Un uomo trova a terra un portafoglio zeppo di contanti. Pensa sia uno scherzo, ma anziché intascarlo si comporta da cittadino onesto e lo consegna ai carabinieri dove poco dopo il malcapitato che lo aveva perso riesce a recuperarlo.

Il recupero

Succede nel piovese, nella giornata di sabato. Un uomo di 61 anni esce di casa per fare visita all'anziana madre. Sta percorrendo a piedi la ciclabile di Arzerello quando l'occhio gli cade su un portafoglio a terra. Incuriosito lo raccoglie per vedere se dentro ci sia qualche documento per risalire al proprietario. Purtroppo non c'è nessun indizio utile, ci sono invece parecchie banconote, ben 1.250 euro in contanti. Pensa a uno scherzo, ma nei paraggi non c'è nessuno. Avrebbe potuto intascare il denaro, invece si mette in moto per rintracciare la persona che evidentemente lo aveva smarrito.

La segnalazione

Si sposta verso il centro del paese, chiede ai passanti e poi anche alla vicina edicola e in alcuni negozi, ma senza successo. A quel punto si dirige alla caserma di Piove di Sacco e consegna il bottino ai carabinieri raccontando quello strano ritrovamento. Una buona azione ben presto premiata, perché meno di un'ora dopo fa il suo ingresso anche un ragazzo in lacrime.

Lieto fine

É un operaio ventenne di origini romene. Da poco è andato a vivere da solo a Correzzola e qualche settimana fa ha cominciato a lavorare come elettricista per una ditta del posto. Lo scorso fine settimana ha ricevuto il primo stipendio: in contanti, perché non ha ancora un conto in banca. Un traguardo agognato ma rovinato sabato mattina quando si è accorto di aver perso il portafoglio con tutti i soldi. Con poche speranze di poterlo ritrovare ha chiesto aiuto ai militari e non credeva ai suoi occhi quando se lo è visto riconsegnare. Con tutte le banconote al loro posto.