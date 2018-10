L'occasione fa l'uomo ladro, ma le telecamere dell'ospedale non perdonano...

Sicuramente le immagini lo immortalano mentre raccoglie il portafoglio smarrito. Resta da capire se abbia intascato lui i 2mila euro e se sempre lui abbia fatto recapitare l'oggetto al legittimo proprietario.

A identificare il responsabile della sparizione nell'Alta sono stati i carabinieri di Piombino Dese, che hanno denunciato un 48enne padovano dopo una lunga indagine. Il 2 agosto l'uomo era fuori dall'ospedale di Camposampiero quando ha trovato a terra un portafoglio. Senza preoccuparsi di cercarne il proprietario, ha intascato il portamonete e i 2mila euro in contanti all'interno, allontanandosi tranquillamente. Per sua sfortuna l'area è coperta dalle telecamere che hanno ripreso tutta la scena. L'oggetto apparteneva a un 45enne del posto, che quella mattina scendendo dall'auto non si era accorto di aver perso il borsello e che solo il giorno dopo ha fatto denuncia di smarrimento.

Qualche giorno dopo è riuscito a riavere il portafoglio, che qualcuno ha infilato in una cassetta postale facendoglielo arrivare a casa. Dei soldi però nessuna traccia, tanto che le indagini sono andate avanti e quando i carabinieri hanno ottenuto i video hanno visto distintamente il 48enne raccogliere da terra il malloppo. Operaio con diversi precedenti, è stato facile risalire a lui e assegnarli una nuova denuncia in attesa di capire che fine abbiano fatto i contanti.