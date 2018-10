Bloccato in strada con un arsenale di coltelli da macellaio

In strada con un arsenale di armi bianche. Così circolava tranquillamente uno straniero fermato dai carabinieri a poca distanza dalla stazione.

La vicenda

Stava percorrendo via Fra' Paolo Sarpi martedì pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato per controllarlo. Quello che il 45enne di origine romena, ma residente a Padova, aveva con sè ha lasciato basiti i militari. Ben sette coltelli da macellaio, delle vere e proprie mannaie, pesanti e pericolosissime. Davanti alle domande dei carabinieri non ha saputo spiegare a cosa gli servissero ed è stato denunciato per porto abusivo di armi, mentre tutte le lame sono state sequestrate per verificarne la provenienza.