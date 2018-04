Gira per il paese con addosso una lama da 15 centimetri: denunciato un 44enne

Girava liberamente per il paese con addosso un coltello senza un valido motivo. I carabinieri l’hanno sorpreso e denunciato.

L’arma

Un uomo di 44 anni, E.D., residente a Piove di Sacco è stato bloccato in via Roma nel medesimo paese, perché sorpreso a utilizzare un coltello a serramanico con una lama da 15 centimetri. Il temperino è stato sequestrato: per lui è scattata la denuncia.