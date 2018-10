Al bar con la pistola elettrica, lo scoprono armato tra i clienti

Un controllo tra i locali di Monselice ha portato i carabinieri a scoprire un uomo che, senza preoccuparsi di essere in mezzo a decine di persone, girava con un pericoloso taser artigianale.

La perquisizione

Il 44enne nato in Marocco ma da tempo residente a Granze, domenica notte era all'interno di un noto bar in piazza San Marco, nel cuore della cittadina. Regolare ma con diversi reati alle spalle, lo straniero è stato controllato e perquisito. È saltata fuori una torcia capace di sparare una scarica elettrica, una versione più semplice della pistola taser usata dalle forze dell'ordine. Uno strano oggetto da portare con sé durante una domenica sera da passare per locali: l'uomo non ha saputo spiegare perché lo avesse o cosa dovesse farne. I militari lo hanno sequestrato e controllato per verificarne la pericolosità, denunciando il 44enne per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.