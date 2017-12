Poste Italiane ripropone "La Posta di Babbo Natale" con le letterine dei bimbi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche quest’anno con La Posta di Babbo Natale Poste Italiane si fa messaggera di tutti i desideri espressi dai bambini che aspettano i doni sotto l’albero. È un momento molto atteso da tutti i bimbi e un’occasione per promuovere tra i giovanissimi il piacere e la cultura della scrittura a mano, anche nell’era dei messaggi via internet e dei social.

COME FUNZIONA.

Quest’anno le letterine a Babbo Natale dovranno essere spedite o consegnate all’ufficio postale entro il 13 dicembre. Sempre entro quella data e collegandosi a www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it, i genitori potranno richiedere online la speciale sorpresa e stampare il Foglio Natalizio, invitando il bambino a scrivere la lettera. Negli uffici postali di Padova (corso Garibaldi e via Aspetti in Arcella), Piove di Sacco e Albignasego i bambini troveranno le cassette natalizie e un kit di scrittura gratuito.

LETTERE E GIOCHI.

Centinaia di migliaia le lettere che in questo periodo dell’anno i bambini imbucano nelle cassette postali; a tutti coloro che avranno scritto l’indirizzo completo sulla busta della letterina, Poste risponderà, come oramai da tradizione, con una bellissima sorpresa dai Postini di Babbo Natale. Attraverso questo progetto Poste intende promuovere il valore della scrittura come strumento espressivo per bambini e adulti, sia nella sua forma tradizionale, sia nelle sue evoluzioni digitali. Nella lettera di risposta infatti i bambini troveranno dei giochi pensati per stimolare la loro creatività e fantasia: adesivi disegnati da Babbo Natale in persona con la sua speciale calligrafia. Inoltre, la lettera include l’invito a scaricare l’app L’Abbecedario di Natale (disponibile a breve su Google Play e Apple Store): un gioco per creare disegni animati da condividere via web e sui social con amici e parenti.

EVENTI COLLATERALI.

Da non perdere i numerosi eventi organizzati negli uffici postali della maggior parte delle città italiane, in ogni regione, dedicati agli alunni delle scuole elementari; un’occasione speciale per i bambini di essere protagonisti del Natale ed esprimere i propri sogni e desideri.