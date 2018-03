Poste Italiane: una polizza contro gli infortuni per i senior in tutti gli uffici postali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Negli ultimi anni l’attenzione di media, istituzioni e cittadini verso il tema della sicurezza è aumentata con l’esigenza di sentirsi tutelati soprattutto rispetto agli imprevisti.

La polizza assiurativa

Per questo motivo Poste Assicura, la compagnia assicurativa danni del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato Posteprotezione Infortuni Senior Più, una nuova formula rivolta alle persone di età compresa tra i 59 e i 79 anni, che è possibile sottoscrivere negli uffici postali della provincia di Padova.

I servizi offerti

La polizza prevede un indennizzo fisso in caso di infortuni (frattura ossea o legamentosa, lussazione, ustione dal II grado, commozione cerebrale) subiti durante il lavoro o nel tempo libero. Con la polizza è possibile usufruire di servizi di assistenza sanitaria a domicilio come il consulto medico telefonico, richiedere l’intervento di un medico generico o di un operatore socio-assistenziale, l’assistenza infermieristica o fisioterapica. In caso di persona non autosufficiente è previsto anche il servizio di prelievo campioni, reperimento supporti riabilitativi, consegna a domicilio di referti ed esiti di esami diagnostici. Inoltre la garanzia relativa agli infortuni è valida in tutto il mondo, mentre i servizi di assistenza sanitaria a domicilio vengono eseguiti solo in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. In caso di imprevisto Posteprotezione Infortuni Senior Più offre un servizio utile a fronte di un premio di 14,75 euro al mese, con uno sconto nel caso in cui la polizza copra due assicurati.