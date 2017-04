Anche a Padova Poste Italiane lancia “PosteMobile Casa” per la telefonia fissa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A dieci anni dall'ingresso nel mercato della telefonia mobile, grazie agli importanti risultati ottenuti e in una logica di ampliamento di offerta, PosteMobile entra nel mondo dei servizi di telefonia fissa con il lancio di "PosteMobile Casa".

CANONE UNICO E CHIAMATE ILLIMITATE. Con "PosteMobile Casa", PosteMobile presenta una soluzione semplice, affidabile e soprattutto conveniente. L'offerta prevede un unico canone che include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre a servizi supplementari tra cui segreteria telefonica e visualizzazione del numero chiamante.

SERVIZIO ASSISTENZA. Il telefono è fornito in comodato d'uso gratuito per la durata contrattuale ed è inoltre previsto un Servizio di Assistenza Clienti dedicato.

PROMOZIONE. "PosteMobile Casa" è disponibile dal 12 aprile in tutti gli Uffici Postali, è attivabile sia su un numero preesistente sia su una nuova linea telefonica. Fino al 30 giugno il canone di "PosteMobile Casa" è offerto in promozione lancio a 20,90 euro ogni quattro settimane per l'intera durata contrattuale (26,90 euro il costo standard). É inoltre previsto un contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum.

ATTIVAZIONE. Per attivare l'offerta è sufficiente presentare la richiesta in qualsiasi ufficio postale; è previsto il supporto di un tecnico specializzato per la consegna e l'installazione del nuovo telefono. In fase di lancio e fino al 30 giugno la consegna e l'installazione sono gratuite (60 euro il costo per le attivazioni successive alla data indicata). Per ogni ulteriore informazione sull'offerta di telefonia fissa "PosteMobile Casa" è disponibile il sito postemobile.it o il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia).