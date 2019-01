"Stragi del sabato sera", tornano i posti di blocco: pugno duro contro la droga al volante

Task force della polizia nel weekend per garantire la sicurezza stradale. Con un ampio dispositivo di controllo per tutta la notte tra sabato e domenica gli agenti della stradale, della squadra volante e dell'ufficio sanitario della questura hanno istituito posti di blocco a ridosso del capoluogo. Oltre cento le persone fermate.

Lotta a droga e alcol

Oltre vigilare sul rispetto del codice della strada e delle norme di circolazione, i poliziotti hanno eseguito controlli capillari contro l'abuso di sostanze che alterano le condizioni dei guidatori. Alle verifiche con l'alcoltest si sono aggiunte quelle con i kit diagnostici per accertar l'assunzione di stupefacenti. Una diagnosi preliminare che, come il test alcolimetrico, permette di prelevare la saliva del conducente e verificare l'eventuale presenza di droga per poi richiedere esami più approfonditi.

I numeri

Il posto di blocco principale è stato organizzato in via Chiesanuova, una delle arterie di accesso e uscita dal centro di Padova più utilizzate. Delle 105 persone controllate, 13 sono risultate positive all'alcoltest. Dieci i denunciati e 12 le patenti ritirate, mentre sono state tre le multe per violazioni al Codice della strada e quattro i veicoli sequestrati.

Sanzioni pesanti

A far segnare all'etilometro valori al di sopra del limite sono state persone di ogni età, dallo studente neopatentato (per cui il limite è zero) ai professionisti della ristorazione, fino a giovani operai e lavoratori. Al ritiro della patente si aggiunge una multa fino a 2108 euro per chi ha soffiato entro gli 0,8 g/l, che arriva fino a 3200 euro per chi arriva fino a 1,5 g/l. Situazione aggravata dall'orario notturno, perché tra le 22 e le 7 la sanzione aumenta di un terzo della metà. Si rischia poi anche l'arresto fino a sei mesi. Più aspre le sanzioni per chi è stato scoperto al volante sotto effetto di droga, che oltre al ritiro della patente fino a due anni rischia fino a un anno di arresto e deve sborsare una multa tra 1500 e 6mila euro.