Al via le potature in tutto il comune di Cadoneghe: 16 gli interventi programmati

Lunedì 22 gennaio, salvo contrattempi per il meteo avverso, la ditta incaricata della potatura delle essenze arboree sul territorio comunale di Cadoneghe inizierà gli interventi programmati.

LE POTATURE

Nei prossimi giorni la polizia dell’Unione emanerà la relativa ordinanza, che stabilirà modalità e orari di attuazione zona per zona. Relativamente alla potatura delle piante di via Marconi probabilmente si interverrà durante la settimana nella fascia oraria 9-13, con ripresa nel pomeriggio al termine dell'orario scolastico. In prossimità delle aree adibite a parcheggio, il giorno prima dell'esecuzione dell'intervento verranno installati appositi divieti temporanei di sosta, per agevolare le operazioni di potatura.

ECCO L'ELENCO DELLE POTATURE