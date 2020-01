Potature in corso a Montegrotto Terme 

Quasi 50 mila euro per il decoro delle strade attraverso un’attenta potatura delle alberature presenti lungo i viali comunali. È la cifra stanziata dall’amministrazione per i lavori in corso in questi giorni. Le potature sono partire nel vicolo Rialto, del quartiere Vallona e proseguiranno nelle vie Aureliana dall’incrocio con Plinia fino a quello con via Ottaviana, in via Tiberina dove le potature saranno più consistenti in quanto le fronde invadono parzialmente la carreggiata stradale, in via Neroniana, in via De Amicis, nel parcheggio di via Roma davanti condominio Dedalo dove le fronde sono arrivate a ridosso dei poggioli delle abitazioni, nel parcheggio via S Mauro, in via Marza e via Vivaldi limitatamente ai platani fronte abitazioni e infine in via Oberdan.

Criteri

«Il criterio scelto dai tecnici - spiega il consigliere delegato alle Manutenzioni, Lodino Zella - è la cosiddetta 'potatura di ritorno’, ossia un accorciamento dei rami con taglio nelle biforcazioni e con rialzo dei ‘palchi' delle chiome che risulteranno alla fine più equilibrate e meno invasive».

Abbattimento

«L'appalto - prosegue il sindaco Riccardo Mortandello - prevede anche l'abbattimento di una decina di piante morte o pericolose. L’amministrazione è consapevole che ci sono parecchie altre alberature su cui intervenire in un prossimo futuro. Anche quest’anno quindi stanzieranno quanto necessario per o mantenere i nostri viali alberati in stato di decoro e sicurezza».