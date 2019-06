Pozzonovo, il concorso per giovani studenti che li mette a contatto con la natura

Aiutare i ragazzi a scoprire la flora e la fauna del proprio territorio, per rispettare e proteggere l’ambiente che ci sta più vicino, dando un contributo fattivo alla sua salvaguardia. E’ questo lo scopo del concorso comunale di scrittura e illustrazione per ragazzi dal titolo “Storie dal pozzo”, che a Pozzonovo ha visto partecipare numerose classi delle scuole primarie e secondarie, chiamati a produrre componimenti in poesia, fiaba o filastrocca, e realizzazioni artistiche con la massima libertà interpretativa. L’iniziativa è stata realizzata dal Comitato Biblioteca in collaborazione col Comune.

La sindaca Lazzarini

«Abbiamo voluto – spiega la sindaca, Arianna Lazzarini – che i ragazzi fossero sensibilizzati sull’ambiente che si trovano a vivere, e che lo facessero spontaneamente con parole o immagini da loro prodotte. Sono soddisfatta per questa prima edizione del concorso, che certamente replicheremo, perché i lavori pervenuti sono tanti e ben fatti; dimostrano una sensibilità notevole per le tematiche proposte e la capacità di tradurle in componimento letterario o artistico».

Premi

Sono stati ufficialmente premiate le classi vincitrici, appartenenti ai plessi “Vittorino da Feltre” e “Dante Alighieri” di Pozzonovo. Per la sezione opere artistiche, sono risultate migliori le classi II A e IV A della Primaria e la I D della Secondaria. Per la sezione letteraria, ha vinto la classe III D della Secondaria.