Prato della Valle: piantati 7 aceri

Sono stati piantati 7 aceri ricci in Prato della Valle, a sostituzione di tutti quelli persi non ancora sostituiti. «Si tratta - spiega Chiara Gallani, assessora al verde per il comune di Padova - di meravigliosi aceri, di grandi dimensioni rispetto a quanto usuale per ogni messa dimora e per questo seguiti con attenzione, con un sistema raffinato di ancoraggio. Il trapianto di una pianta già adulta è un'operazione delicata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anni '90

«A metà anni 90 il Prato che conosciamo - conclude la Gallanbi - era ancora popolato di platani. In quegli anni furono tutti abbattuti perchè colpiti da cancro colorato, un fungo arrivato ahimè anche da noi, particolarmente contagioso. Fu un trauma per la città, una cesura a separare il secolo di fronde verdi a cui si era abituati e quello, sconosciuto, che sarebbe arrivato: è il Prato della Valle che abbiamo oggi, bellissimo e che ora ha 7 nuovi esseri viventi».