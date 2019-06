Paramotore precipita nella Bassa Padovana: pilota elitrasportato in ospedale, è grave

Un parapendio a motore è precipitato nel tardo pomeriggio di sabato 29 giugno: il pilota è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza.

I fatti

È successo alle ore 18 circa a Villa Estense, nelle vicinanze del campo di volo "Pegolina" di via Marzare: alla guida del paramotore c'era Z.R., 52enne residente a S.Agostino (Ferrara). Il parapendio a motore è caduto in un campo poco distante: le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.