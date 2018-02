Precipita un ultraleggero a Monselice: pilota riesce a dare l'allarme, nessun ferito

Precipita ultraleggero nella zona di Monselice, ma non ci sono feriti.

L'INCIDENTE

L'incidente domenica nella zona di via Scagliata. Per cause ancora da accertare il pilota, Sattin Loris, non è più riuscito a governare il veicolo che è precipitato. Nessun ferito: lo stesso pilota ha chiamato autonomamente i carabinieri lanciando l'allarme.