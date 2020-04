Misure anti Covid: 24mila persone e 10mila locali controllati. Tutti i numeri del Padovano

Quasi 24mila persone e 10mila esercizi commerciali sottoposti a controllo e più di 1.400 tra denunce e sanzioni. É il bilancio dei controlli eseguiti dalle forze dell'ordine sul territorio padovano in meno di tre settimane.

I numeri della provincia di Padova

I dati sono elaborati dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulla base di quelli forniti dalla prefettura e riguardano il periodo compreso fra il 10 marzo e il 1 aprile, da quando cioè sono stati imposti l'obbligo di permanenza in casa e la chiusura di tutte le attività ritenute non di prima necessità. La provincia di Padova conta 23.718 persone controllate con 1.316 fra sanzionate e denunciate per l'inottemperanza alle disposizioni ministeriali. Tra queste quelle denunciate risalgono a prima del 15 marzo, data a partire dalla quale il reato penale è stato sostituito dalla sola sanzione pecuniaria. Sei le denunce per false attestazioni, ossia a chi ha dichiarato il falso in sede di controllo, e 89 quelle di altra natura ma connesse all'emergenza sanitaria. Sono invece 9.871 gli esercizi commerciali controllati con 48 titolari fra denunciati (prima del 25 marzo) e sanzionati. Padova con 33.598 verifiche fra persone e locali è quarta per mole dei controlli in Veneto, a notevole distacco da Venezia (93mila), Verona (66mila) e più vicina a Treviso (38mila).