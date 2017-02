Pregiudicati a bordo di un'Audi con un coltello nascosto nei sedili posteriori: fermati

Quattro pregiudicati a bordo di un'Audi A6 sono stati fermati dalla polizia nella notte tra sabato e domenica in via dei Colli a Padova e sono stati denunciati.



DENUNCIA. Il gruppetto, tre tunisini e un marocchino, sono stati identificati e perquisiti: tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati portati in questura e denunciati per porto abusivo di armi. Nascosto dentro ai sedili dell'automobile, infatti, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico.