Premiato a Roma il parco letterario dedicato a Francesco Petrarca nei Colli Euganei

Un attestato di merito per il “Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei”: giovedì, alla sede romana della Società Dante Alighieri e dei Parchi Letterari Italiani, i comuni di Arquà e Torreglia sono stati premiati per la partecipazione alla stagione 2016-17 della trasmissione televisiva “Borghi d’Italia”, su Tv2000. Hanno ritirato l'attestato l'assessore alla cultura e turismo Lisa Loreggian per il comune di Arquà Petrarca e il sindaco Filippo Legnaro per quello di Torreglia. Ai due comuni, infatti, sono state dedicate due puntate del noto format di tv2000, grazie alla convenzione con la rete dei Parchi Letterari di cui il Parco Letterario Francesco Petrarca fa parte, unico del Veneto e gestito da Confesercenti Veneto Centrale. E un attestato è stato consegnato anche alla responsabile di Assoturismo, Claudia Baldin, «per la collaborazione nella valorizzazione dei comuni e del territorio».

LA CERIMONIA.

La consegna degli attestati, a cui hanno partecipato 34 sindaci di altrettanti comuni italiani, si è svolta alla presenza di: Giovanni Zanfarino, dirigente della Commissione Italiana per l’Unesco, Dorina Bianchi, sottosegretario al Mibact, Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, Paolo Ruffini, il direttore di Tv2000 Paolo, Lorenzo Serra, direttore generale di Tv2000, Roberto Pella, il vice presidente vicario dell’Anci Nazionale, Enrico Diacetti, segretario gen. dell’Anci Lazio, Stanislao de Marsanich, presidente dei Parchi Letterari, Massimo Castelli, coordinatore dei piccoli comuni dell’Anci Nazionale e Mario Placidini curatore del programma "Borghi d’Italia".