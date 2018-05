Premio Bontà 2018: tra i vincitori del concorso anche le scuole del Padovano

Un giovane impegnato per far rivivere il viale alberato di Avellino; un nuovo stemma per Papa Francesco; una giovane collaboratrice radiofonica aiuta a sorridere i bambini di un ospedale; una canzone composta in onore del Papa; diventare medico per aiutare chi soffre nella propria malattia. Sono alcuni degli spunti emersi dagli elaborati Vincitori della fase concorsuale riservata alle Scuole del 44° Premio nazionale della Bontà, selezionati dalla Giuria che ha visionato tutto il materiale giunto.

Una partecipazione che si attesta molto vicina a quella della scorsa edizione, con numeri davvero importanti: 927 opere partecipanti: 537 delle Scuole Primarie, 259 delle Scuole Secondarie di I Grado, 102 della Scuole Secondarie di II Grado, 28 Multimediali di singoli o gruppi, 1 fuori concorso - giunte da 13 regioni italiane e dalla scuola italiana di Atene e da 38 diverse provincie e 69 diverse istituzioni scolastiche. Un grande lavoro che ha visto la Giura, presieduta da P. Andrea Vaona, OFM Conv. Cappellano dell’Arciconfraternita, impegnata per selezionare i vincitori per le tre Sezioni del Concorso scolastico – Narrativa, Disegno e Multimediale –, che riceveranno il riconoscimento nella cerimonia di premiazione prevista in due momenti: uno “civico” che si terrà nella serata di sabato 9 giugno dalle ore 21.00 sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio a Padova, animato dall’orchestra al completo dei “Pollicini Junior” (serata trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Telechiara, con inizio del collegamento alle ore 21.00) e un momento “religioso” ovvero la S. Messa di domenica 10 giugno alle ore 11.00 nella Basilica di Sant’Antonio. Entrambe le cerimonie saranno presiedute da S.E. Rev.ma Mons. Fabio Dal Cin – nuovo Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per la Basilica antoniana – presente alla manifestazione per la prima volta. Tutte le classi delle 69 istituzioni scolastiche partecipanti si sono cimentate sul tema di questa 44esima edizione ispirato dal Sinodo per i Giovani voluto dal Papa: «Racconta a Papa Francesco quali scelte, azioni o progetti di vita vorresti intraprendere, mentre cresci ascoltando in te la voce interiore, che ti chiama al bene della tua comunità, della società e del mondo intero».

I Vincitori

Per la Sezione dedicata alla NARRATIVA riservata alle SCUOLE PRIMARIE è stato CRISTIANO ERBOSETTI, classe V Scuola Primaria Paritaria “Benedetta Cambiagio” di Roma ad aggiudicarsi il Primo Premio con un tema nel quale desidera fondare una associazione di piccoli trasporti per raccogliere cibo in esubero da portare ai più poveri, seguito da BENEDETTA PIOLA, classe V Istituto S. Dorotea di Genova-Rivarolo, giovane conduttrice radiofonica dall’Ospedale “Gaslini” di Genova per far sorridere i bambini ammalati.

Per la SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: Primo classificato GIADA VITI che desidera diventare reporter per testimoniare lo sfruttamento e la povertà di molti popoli, classe III D Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto; Secondo classificato, ANDREA ZANCHIELLO, classe III A Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto che desidera diventare psicologo per aiutare i bambini adottati come lui.

Per le SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Primo classificato ANTONIO DELLO IACO, classe I B del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, che ha steso una petizione e sta raccogliendo firme per riqualificare il viale di platani della propria città con piante modificate per resistere al “cancro colorato”; Seconda classificata MARTA ZAZZI, classe II BC Liceo statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello (PG) affetta da una malattia della pelle che desidera diventare medico per aiutare chi ne soffre e fare sempre più ricerca.

PREMIATI SEZIONE DISEGNO

Per le SCUOLE PRIMARIE, Prima classificata MARIA DILETTA PIVA, Classe V, Scuola Primaria Paritaria "Opera Mons. Liviero" di Padova.

Per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, Prima classificata ERICA LORENZI classe III Istituto “Vincenza Poloni” - Sabinianum di Monselice (PD).

Per le SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Prima classificata IRENE GIORNELLI, classe II BC Liceo statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello (PG).

La SEZIONE MULTIMEDIALE ha visto Primi classificati gli Alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cistaro di Guardia Piemontese (CS). Il filmato è pubblicato al seguente link: https://youtu.be/Z93maMFXoC4).

MENZIONE D’ONORE agli Alunni delle Classi IV e V B dell’Istituto T.I. “Marconi” di Padova, JOMAR BARRADAS, ALESSIO AMORE, LORENZO DRAGO, DANIELE PIZZO. Il filmato è pubblicato al seguente link: https://youtu.be/nSVAqpSrQXM.

«Siamo davvero soddisfatti e commossi per la partecipazione che anche quest’anno ha riscosso il Premio della Bontà – commenta il Priore dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio, LEONARDO DI ASCENZO -. Con gli elaborati arrivati abbiamo coperto praticamente tutta la Penisola e siamo andati oltre confine arrivando in Grecia, a testimonianza di uno sguardo universale sul mondo dei giovani. Particolarmente significative le riflessioni che sono giunte da questi alunni, concretizzate in elaborati dal contenuto profondo e anche in vere e proprie opere sociali che già svolgono nella loro giovinezza; componimenti e disegni intensi e attenti alla attualità che stiamo vivendo, filmati che dimostrano la maturità nell’utilizzo di questa nuova forma di comunicazione multimediale dei ragazzi delle Scuole Secondarie di II grado».

Tutti gli elaborati vincitori sono visionabili al seguente link: http://www.arciconfraternitasantantonio.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1039:esiti_bonta_44&Itemid=281

Accanto alla tradizionale fase concorsuale riservata alle Scuole italiane, quest’anno il Premio della Bontà 2018 è stato assegnato ad una storia di solidarietà e di amicizia al femminile e ad un esempio di economia etica: la storia di Letizia Guglielmo che ha donato un proprio rene a Lara Martello, amica d’infanzia malata da tempo di insufficienza renale e dal 2010 in attesa di trapianto. Un gesto importante che meritava di essere premiato, grande e semplice insieme, concreto “dono di sé” ad un’altra persona.

L’altro riconoscimento viene conferito ad un bell’esempio di “buona economia” che viene da Volpiano, in provincia di Torino, e vede protagonista la azienda SPEA, leader nel settore elettronico. A fronte degli ottimi risultati conseguiti nel 2016 il fondatore Luciano Bonaria, con il figlio Lorenzo, ha deciso, il Natale scorso, di premiare i propri 550 dipendenti, con una doppia tredicesima elargita a tutti, indipendentemente da ruolo e mansione. Un esempio di attenzione e rispetto del lavoro e dei lavoratori che l’Arciconfraternita di Sant’Antonio, da sempre vicino alle persone in difficoltà specialmente in questi ultimi difficili anni per molti, ha deciso di premiare quale esempio di economia etica.

Le cerimonie conclusive

Le due cerimonie conclusive del Premio Nazionale della Bontà di Sant’Antonio, una civica ed una religiosa si terranno nella serata di sabato 9 e nella mattina di domenica 10 giugno 2018 a Padova, alla presenza, per la prima volta, del Delegato Pontificio della Basilica di Sant’Antonio, Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Fabio Dal Cin.

I Premi

Tra i Premi per i concorrenti: Ospitalità alberghiera a Padova con l’intera famiglia per la cerimonia di premiazione. Medaglie del Santo Padre e Sigilli della Città di Padova per i primi classificati. Premi per le scuole: Borse di studio con monte premi complessivo fino a € 2.850.

Con il Patrocinio della C. E.I., della Regione Veneto, della Nuova Provincia di Padova, del Comune di Padova e della FIDAE e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e del Comune di Padova.