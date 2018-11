Il doveroso riconoscimento per una colonna della sanità padovana: Aiom premia Pierfranco Conte

«Se c’è una persona che meritava questo riconoscimento dell’Aiom, certamente è Pierfranco Conte, con il quale mi congratulo. È da anni una colonna di un’eccellenza sanitaria veneta come l’oncologia e di un sistema riconosciuto a livello internazionale come l’Istituto Oncologico Veneto-Iov e la Rete Oncologica Veneta-Rov. In entrambi i casi il contributo di questo grande clinico e ricercatore è stato, è e sarà fondamentale». Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta con «soddisfazione e gratitudine» l’assegnazione al Professor Pierfranco Conte del Premio per la “Promozione dell’Attività di Ricerca Clinica in Italia”, avvenuta nel corso della cerimonia inaugurale del XX Congresso dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica-Aiom, in corso di svolgimento a Roma.

Chi è Pierfranco Conte

Pierfranco Conte, uno tra i più celebri senologi della comunità medica internazionale, è Direttore di Oncologia Medica 2 presso l’IRCCS-IOV di Padova, Coordinatore del Centro HUB di Senologia (Breast Unit) dello stesso IOV dal 2014, Coordinatore tecnico-scientifico della Rete Oncologica Veneta, e Direttore presso l'Università di Padova della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica. E' autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali peer-reviewed di lingua inglese. «Il meritato premio assegnato a Conte - aggiunge Zaia - va idealmente dedicato a tutti gli uomini e le donne dell’oncologia veneta, che combattono e ricercano quotidianamente per dare sempre più cure, speranze e qualità di vita ai malati di tumore. Conte è un campione che gioca in una squadra forte e affiatata, quotidianamente al servizio delle persone che soffrono. Se soffrono sempre meno e guariscono sempre di più, il merito è anche suo».